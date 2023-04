Древните цивилизации са използвали халюциногенни наркотици

© Pixabay

Анализ на кичури човешка коса от гробище в Менорка, Испания, показва, че древните човешки цивилизации са използвали халюциногенни вещества, извлечени от растения, съобщава нова статия, публикувана в Scientific Reports.

Тези находки са първото пряко доказателство за древна употреба на наркотици в Европа, които може да са били използвани като част от ритуални церемонии.

Шамани са използвали наркотици преди хиляда години

Предишни доказателства за праисторическа употреба на наркотици в Европа се основават на косвени доказателства като откриването на опиумни алкалоиди в съдове от бронзовата епоха, намирането на останки от наркотични растения в ритуални контексти и появата на наркотични растения в художествени изображения.

Елиса Гера-Досе (Elisa Guerra-Doce) и колегите й изследват кичури коса от пещерата Es Càrritx в Менорка, която за първи път е била обитавана преди около 3600 години и е съдържала камера, използвана за погребения до преди около 2800 години. Предишни изследвания показват, че около 210 души са били погребани в тази камера. Интересно е, че кичури коса само от определени индивиди са били боядисани в червено, поставени в дървени и рогови контейнери, украсени с концентрични кръгове, и поместени в отделна запечатана камера по-назад в пещерата. Тези кичури коса датират от преди около 3000 години, пише "Офнюз".

Авторите са използвали течна хроматография с ултрависока ефективност и масспектроскопия с висока резолюция, за да тестват наличието на алкалоидите атропин, скополамин и ефедрин. Атропинът и скополаминът се срещат естествено в семейството Картофови (Solanaceae) и могат да предизвикат делириум, халюцинации и променено сетивно възприятие. Ефедринът е стимулант, извлечен от определени видове храсти и дървета, който може да повиши възбудата, вниманието и физическата активност. Авторите откриват скополамин, ефедрин и атропин в три репликирани проби от коса.

Авторите предполагат, че наличието на тези алкалоиди може да се дължи на консумацията на някои картофови растения като мандрагора (Mandragora autumnalis), бял блян (Hyoscyamus albus) или обикновен татул (Datura stramonium), а също и храстът катерлива ефедра (Ephedra fragilis). Авторите предполагат, че тези лекарствени растения може да са били използвани като част от ритуални церемонии, извършвани от шаман. Концентричните кръгове върху дървените контейнери може да са изобразявали очи и може да са били метафора за вътрешно зрение, свързано с променено състояние на съзнанието, предизвикано от наркотиците. Поради културни промени преди около 2800 години, авторите предполагат, че дървените контейнери са били запечатани в пещерната камера, за да се запазят тези древни традиции.

Справка: Guerra-Doce, E., Rihuete-Herrada, C., Micó, R. et al. Direct evidence of the use of multiple drugs in Bronze Age Menorca (Western Mediterranean) from human hair analysis. Sci Rep 13, 4782 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-31064-2

Източник: Archaeology: Evidence of drug use during Bronze Age ceremonies, eurekalert

