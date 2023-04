Откриха най-високото дърво в Китай

Китайски учени определиха дърво с височина 72,4 м в южния китайски автономен район Гуанси Чжуан като най-високото в страната, предаде Синхуа.

По данни на горското стопанство на Гуанси дървото, принадлежащо на вида Parashorea chinensis от семейство двукрилоплодни е открито през март по време на научна експедиция в окръг Нинмин.

Дървото, което е на възраст близо 150 години, се извисява изненадващо над скалист карстов пейзаж, в който обикновено липсва дебела и плодородна почва, необходима за растежа на високи дървета, обясниха учените.

Parashorea chinensis е високо вечнозелено дърво и емблематичен вид за тропическите гори. То е поставено под най-висока степен на държавна защита в Китай, предава БТА.

В Южен Китай откриха гигантска "гъба на безсмъртието"

Изследователите очакват дървото да продължи да расте на височина, тъй като затвореният терен предлага защита от силни ветрове и удари на мълнии.

Chinese scientists have identified a 72.4-meter-tall tree in S China's Guangxi Zhuang Autonomous Region as the tallest growing in the country's karst landscape. The tree, a Parashorea chinensis, was found in March during a scientific expedition. https://t.co/mg4LekbEKB pic.twitter.com/8fursCmbPW