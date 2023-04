Арнолд Шварценегер запълни дупка в пътя в Лос Анджелис

Раздразнен от огромна дупка в пътя в Лос Анджелис, Арнолд Шварценегер я запълни сам, предаде АП.

Актьорът и бивш губернатор на Калифорния публикува видео онлайн, в което той и негов помощник ремонтират пътя в квартал "Брентууд" с помощта на пакетиран бетон.

„Днес, след като целият квартал беше изнервен от тази гигантска дупка, която прецакваше коли и велосипеди от седмици, излязох със своя екип и я запълних“, написа той в Twitter. „Винаги казвам, че не трябва да се оплакваме, а да направим нещо по въпроса.“

Една съседка дори е свалила прозореца на колата си и благодарила на звездата.

По думите на Даниъл Кечъл – член на екипа на Шварценегер, жителите на Брентууд са отправили многократни молби за ремонт, тъй като зимните бури са направили дупки и пукнатини в местните пътища.

Миналата седмица кметът на Лос Анджелис Карън Бас обяви, че ще стартира план за поправяне на безпрецедентния брой повредени улици в града. От 30 декември миналата година в Лос Анджелис са изпратени около 20 000 молби за ремонт, а към 6 април екипите са запълнили около 17 000 дупки, уточниха длъжностните лица.

