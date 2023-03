Кортни Кокс мие звездите на Алеята на славата

Кортни Кокс изми своята звезда, както и тези на Дженифър Анистън, Рийз Уидърспун и Лора Дърн на холивудската Алея на славата. Видеозапис от пърформанса ѝ беше публикуван в социалните мрежи.

„Някой трябваше да го направи“, написа актрисата под видеото. Във видеото тя се обръща към минувачите и се шегува: „Стъпихте точно върху! Не можахте ли да я заобиколите?“.

В култовия сериал „Приятели“ Кортни Кокс се въплъти в образа на Моника. Героинята ѝ се различаваше от съседите си по това, че обожаваше реда и се грижеше апартаментът им да е винаги подреден.

Звездите от "Приятели" се събраха отново

Кокс получи своята звезда на Алеята на славата в края на февруари.

Но тя присъстваше на церемонията заедно със своите приятелки, колежките си от сериала „Приятели“ Лиза Кудроу и Дженифър Анистън.

