Африкански фестивал откриват в София

© pixabay

Слушай новината Слушай новината

Африкански фестивал ще се състои на 12 април в столичния Sofia Live Club, съобщават организаторите от „Аларма пънк джаз“.

По думите им за втори път след концерта на Басеку Куяте & Ngoni Ba (Мали) и българската група на на фрафра-шамана Аюуне Суле (Гана) с Росен Захариев и Александър Даниел (2019), софийската публика ще има възможност да гледа на сцената две африкански групи в една вечер.

Вечерта на 12 април ще започне със световната премиера на едно новосформирано афро-балканско трио - Сисоко-Китановски-Хаджиманов.

Тридневен фестивал в Чипровци ще популяризира чипровския килим

Баба Сисоко от Мали е певец, блусмен, импровизатор, мултиинструменталист, свирещ на нгони (една от най-древните форми на китарата) и на различни ударни инструменти и грио (потомствен пазител на традицията, церемониална фигура и устен разказвач в Западна Африка – бел. а.). От години живее в Калабрия, откъдето осъществява срещата и синтеза между африканската традиция и съвременната западна музика (джаз, блус, психеделик-рок), а за кратко е част от групата на Крис Екман и Хюго Рейс - Dirtmusic. Свирил е и е записвал още с музиканти като Кори Харис (търсача на корените на американския блус в Африка от документалната поредица на Мартин Скорсезе), DJ Khalab, Антонело Салис, Майти Мо Роджърс и др. През 2019 г. издаде албум в дуо с легендарния си братовчед Балаке Сисоко (майстор на западноафриканската арфа кора), а в края на пандемията (2021) излезе и програмният му албум Griot Jazz.

Тони Китановски е китарист и композитор от Република Северна Македония, завършил „Бъркли колидж“, създател на джаз факултета в Щип и учител на множество джаз китаристи на Балканите. Търсенията и инвенциите му в областта на африканската музика датират от години, като резултатът се очаква тази година под формата на албум с работно заглавие „Афро-Китано“ за лейбъла Enja Records (с участието на Ерик Малу-Малу от конгоанската формация Оkwess Internarional). За Enja Тони Китановски вече има издадени два албума с ромския сватбарски клан „Черкези оркестър“, с които цяло десетилетие създава оригинална музика, смесваща блус, балкански брас традиции и ненадейни аранжименти на Ерик Сати, Чарлс Мингъс и Ед Блекуел. През годините Китановски е сврил и записвал с музиканти като Стивън Бърнстейн & Sex Mob, Грег Хопкинс, Джон Сас, Мат Дерио (Paradox Trio, Klezmatics), Теодосий Спасов, Чарли Мариано, Зоран Маджиров, басиста на Stooges Майк Уат и Bernays Propaganda.

Васил Хаджиманов, също възпитаник на „Бъркли“, е един от най-автентичните наследници на музикалните традиции на Джо Завинул в джаза и фюжъна. Доайен е на сръбската джаз сцена и предшественик на новото поколение там (Eyot, Naked, Fish In Oil). Хаджиманов има своя група „Васил Хаджиманов бенд“, но работи и с други балкански джаз, и не само джаз, легенди като Матия Дедич, Теодосий Спасов, Юре Пукл, Алек Секуловски, Боян Зулфикарпашич, Байрам „Кафу“ Киноли, Душан Коич-Коя (Disciplina Kitschme) и др. У нас е познат от участията си на фестивала „Жълтите павета“ на Теодосий Спасов, както и от други съвместни проекти на двамата като Western Balkans Band и формацията им с Ибрахим Маалуф. В първия му акустичен албум El Raval, издаден през 2011г. от лейбъла на Скопския джаз фестивал, звучат и оригинални аранжименти на пиеси на Тони Китановски като Addis Abeba, Waltz For Gino и Good Old Story. Сред любимите на българските киномани филми, за които Хаджиманов е писал музика, е и „Като порасна, ще стана кенгуру“ на Радивое Андрич. През последните години търсенията му са и в областта на модерната африканска музика.

Tamikrest, които ще излязат непосредствено след триото Сисоко-Китановски-Хаджиманов, са за втори път у нас след разтърсващия си концерт миналия юни. Първата туарегска „дезърт блус“ формация, гостувала някога в България пристига като квартет - с оригиналните членове Осман аг Муса (китара, вокали), Шейх аг Тиглиа (бас) и Пол Салваняк (китара) и нов барабанист. Звездата на Tamikrest изгря преди малко повече от десетилетие със съвместния им албум с психеделик-блус триото Dirtmusic (Крис Екман, Хюго Рейс и Крис Броко).

Музикантите в сегашния състав на Tamikrest са от Мали, Алжир, Нигер и Франция, като общото с началните години в Кидал (Мали), където е създадена групата, е пустинният блус на туарегите, а новото (с всеки следващ албум) - осъществяването на срещата на туарегската култура с културата на „другия“ - дали това ще са Dirtmusic преди десетилетие, дали ще е френски китарист с рокабили влияния, дали ще е Инди Зара, или пък доайенът на модерната айну-музика в Япония Оки Кано в последния им засега албум Tamotait, това е въпрос на пътувания и съдбовни срещи в номадската история и на групата, а и на самия народ, от който тя произхожда.

Очаква се накрая на концерта двете формации да излязат и с обща песен.

В двойния концерт ще се включи с танцова хореография и любимата на всички ни Мария Косса, една от най-активните фигури на афро-сцената в България. Тя е афро-самурайка с корени от Мозамбик, най-известната преподавателка по афринаски танци у нас (с участия през годините на Плевенския джаз фестивал, София Филм Фест, Аларма, Афровизия, Sofia Drum Fest и др.) застъпничка за муликултурния диалог, инициаторка на първите чествания на Деня на Африка в България преди няколко години и създателка на културния център „Африкая“.

0









Копирано