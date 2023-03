Рядък розов диамант, оценен на 35 милиона долара, отива на търг

"Най-редкият сред редките" розов диамант, оценен на 35 милиона долара, ще бъде предложен на търг през юни в Ню Йорк, предават БТА и Франс прес, позовавайки се на аукционна къща "Сотбис".

Скъпоценният камък "без примеси" с тегло 10,57 карата е добит през 2019 г. от мина в Ботсвана. Брутното му тегло е 23,78 карата. Розовият диамант ще бъде предложен за продан на 8 юни в Ню Йорк, който се издигна до ранга на международен център на пазара на изкуство и луксозни стоки.

От аукционна къща "Сотбис", собственост на магната Патрик Драхи, съобщават, че наддаването за оценения на 35 милиона долара диамант "Вечно розово" ще бъде организирано по време на специална седмица за продажба на бижута.

От отдела за продажба на бижута в "Сотбис" окачествяват розовия диамант като "най-редкия сред редките".

Оценката му от приблизително 3,3 милиона долара на карат е най-високата за скъпоценен камък, предложен на пазара, отбелязват още организаторите на търга.

На процъфтяващия тръжен пазар в Ню Йорк аукционните къщи "Сотбис", "Кристис" и "Филипс" насочват вниманието си към сектори, различни от живописта и скулптура, включително бижута, дрехи и движимо имущество на звезди на изкуството, писма, спортни стоки.

От "Сотбис" смятат, че този розов диамант - един от най-търсените от инвеститорите, е много по-рядък от картина на белгийския сюрреалист Рене Магрит или творба на американския майстор на попарта Анди Уорхол, поради своята чистота и съвършенство.

Настоящият рекорд от 71,2 милиона долара за продажба на розов диамант беше постигнат в Хонконг през 2017 г. Също в Хонконг розовият диамант "Уилямсън" беше продаден миналата година за 57,7 милиона долара.

