Реставрираха кадилака на Ататюрк

Автомобилът "Кадилак", модел 1935 г., използван от основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, е реставриран след петгодишна работа, съобщават турските медии.

Генералният щаб на турската армия е работил в сътрудничество с Федерацията за ретро автомобили, за да бъде реставриран кадилакът, който Ататюрк е използвал като официален автомобил от 1936 до 1938 г.

Автомобилът е демонтиран и изнесен от мавзолея на Ататюрк Анъткабир през 2018 г. и е закаран в Истанбул, припомня телевизия НТВ. По време на петгодишния процес на реставрация редица части за автомобила са внесени от САЩ.

След като бе цялостно реставриран, автомобилът бе върнат в турската столица, където ще бъде изложен отново в Анъткабир по случай 100-годишнината от основаването на Република Турция.

Със сирени и две минути мълчание почетоха паметта на Ататюрк в Турция

Процесът на реставрация на този автомобил отне много време заради пандемията и забавяния при намирането на оригиналните му части, заяви Кемал Акел, ръководител на проекта за реставрацията на кадилака. Акел каза, че автомобилът е бил използван от наследниците на сестрата на Ататюрк в южния окръг Хатай до 60-те години на миналия век.

After 5 years, the #restoration of #Ataturk's #car, a 1935 #Cadillac, has been completed. Original parts brought from the #USA were used for its restoration, and others were accurately reproduced. The #vehicle has been transferred to #Ankara to be exhibited in #Anitkabir. pic.twitter.com/d7J1Gbpz8x