НАСА улови рядка звездa, 30 пъти пo-гoлямa от Cлънцeтo

НАСА сподели ново изображение от космическия телескоп Джеймс Уеб, което може да помогне на астрономите да си отговорят на въпроси за нашата вселена, датиращи от десетилетия, предава "Дарик".

На кадъра е WR 124 - звезда, разположена в съзвездието Стрелец, приблизително на 15 000 светлинни години от Земята.

Телескопът Джеймс Уеб забеляза за първи път WR 124 през юни 2022 г., като тогава той засне звездата, преминаваща във фаза на Wolf-Rayet. Според НАСА само някои масивни звезди преминават през такъв преход, преди да експлодират. Тези, които преминават в тази фаза, са сред най-големите и най-ярко светещите небесни тела.

В случая с WR 124 НАСА изчислява, че звездата има маса 30 пъти по-голяма от тази на Слънцето и досега е изхвърлила материал, равняващ се на около 10 Слънца.

С течение на времето газът, изхвърлен от звездите през фазата Wolf-Rayet, ще се охлади и ще образува космически прах. Него астрономите искат да изучават поради няколко причини.

Една от тях е, че това е материалът, който е основен градивен елемент на Вселената. Както отбелязва НАСА, той защитава сливащи се звезди и дори може да се събере, за да образува планети.

До момента обаче няма теория, която да обяснява количеството космически прах във Вселената. Телескопът Джеймс Уеб може да помогне на астрономите да се справят с тази мистерия.

