Първите пощенски марки със силуета на крал Чарлз III вече са факт

За първи път от 1968 г. насам на пощенски марки във Великобритания официално е изобразен профилът не на кралица Елизабет II, а на нейния син - крал Чарлз III.

Силуетът на краля е без корона и е част от специална флорална серия с популярни градински цветя.

Последните марки със силуета на кралица Елизабет II бяха отпечатани миналия месец.

Изображенията с флоралната серия бяха публикувани в Twitter профила на Кралската поща, а официален представител заяви, че причината именно цветята да са първата тема с пощенски марки е фактът, че крал Чарлз е запален градинар, пише BBC.

Готови са първите пощенски марки с лика на Чарлз III

В началото на месец февруари бяха показани първите официални пощенски марки с лика на Чарлз. Официалната дата на пускането им в обращение е 4 април.

We've revealed King Charles silhouette on our Flowers Special Stamps announced today https://t.co/QuoLBEidgj



Marking a significant milestone in British philatelic history, these stunning stamps celebrate 10 of the most popular flowers found in gardens across the UK. pic.twitter.com/mxr1w7Pkvv