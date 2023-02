Готови са първите пощенски марки с лика на Чарлз III

Във Великобритания вече са готови първите пощенски марки за масова употреба с лика на крал Чарлз III.

Новият британски монарх поставя прецедент и ще бъде първият, който не е изобразен с корона. От Royal Mail съобщават, че такова е било желанието на самия Чарлз III.

Той е седмият британски монарх, чийто лик се използва за британските марки.

Тези с образа на майка му Елизабет Втора остават валидни до изчерпване на количествата.

NEW: The first @RoyalMail stamps depicting King Charles III will go on sale April 4. The King made it "very clear" he wanted stamps depicting the late Queen to be used up first, reflecting his environmentalist principles, according to RM's director of external affairs & policy. pic.twitter.com/VTjfJzCGu2