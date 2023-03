Несъществуваща държава взе участие в две от сесиите на ООН

Съединените щати на Каилаша – несъществуваща държава, учредена от индийски гуру, успя по някакъв начин да присъства на две от сесиите на ООН тази година в Женева. Как са били акредитирани представителите ѝ остава загадка.

Основана от провъзгласилия се за полубог Нитхиянанда Парамашивам, Кайлаша се определя като първата суверенна държава на индусите. Едва ли обаче ще я намерите на световната карта, тъй като не е ясно къде точно е разположена. Най-просто казано, става дума за "призрачна държава".

През 2019 г., когато Парамашивам обявява създаването на Кайлаша като самостоятелна държава, той обяснява, че е купил остров край бреговете на Еквадор, но правителството в Кито отрича да е била осъществявана подобна сделка.

4. KAILASA’S AMBASSADOR TO MEXICO - HER EXCELLENCY MA NITHYA BHAKTIVASYANANDA

5. HEAD OF KAILASA LA - HER EXCELLENCY MA NITHYA MUKTHIKANANDA

6. HEAD OF KAILASA ST LOUIS - HER EXCELLENCY MA SONA KAMAT

7. KAILASA’S AMBASSADOR TO LATIN AMERICA - HIS EXCELLENCY SRI EHAN KAMAT pic.twitter.com/lYzkLJYRJP