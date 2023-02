През 1983 г. ЦРУ със странен доклад как можем с ума си да преодолеем времепространството

© Pixabay

Слушай новината Слушай новината

Още през 1983 г. ЦРУ пише малко известен отчет, посветен на „Gateway Experience“, в който се твърди, че с променено състояние на човешкото съзнание може да се излезе извън пределите на пространството и времето. След десетилетия документът е декласифициран и сега се възражда в социалните медии. И все пак отчетът не предоставя доказателство за „Закона за привличането“, нито разкрива ползите от изпращането на „добри вибрации“ във Вселената.

Документът от 29 страници, озаглавен „Анализ и оценка на процеса "Гейтуей"“ (Analysis and Assessment of the Gateway Process), е разсекретен през 2003 г. Смята се, че докладът е част от по-широкото изследване на ЦРУ дали концепциите за контрол на ума и хипноза могат да бъдат използвани в шпионската дейност през Студената война. Това е наситен многословен доклад, който засяга всичко - от неврологията до квантовата механика, като се колебае между строгата наука и псевдонауката. По същество се свежда до това, че ЦРУ изследва идеята за предизвикване на дълбоки преживявания извън тялото, които би могло да отведат до някакъв висш свят извън реалността.

Вселената може никога да не е имала начало, казват физици

„По същество преживяването Gateway (Gateway experience) е тренировъчна система, предназначена да донесе повече сила, фокус и кохерентност на амплитудата и честотата на мозъчните вълни между лявото и дясното полукълбо, така че да промени съзнанието, премествайки го извън физическата сфера, така че в крайна сметка да избяга дори ограниченията във времето и пространството “, се казва в доклада.

Техниката, наречена Gateway Process, се основава на идеи, разработени от Института Монро, организация с нестопанска цел, фокусирана върху изследването на човешкото съзнание. Те предполагат, че определени упражнения могат да позволят на мозъка да се „хеми-синхронизира“ (“hemi-sync”), при което мозъчните вълни в дясното и лявото полукълбо се синхронизират с една и съща честота и амплитуда. Докладът твърди, че хеми-синхронизирането може да бъде постигнато чрез поредица от упражнения, подобни на медитация, докато се слуша определен набор от звукови вълни, известни като Gateway Tapes.

Според доклада, Вселената е сложна система от „взаимодействащи енергийни полета“, в която състоянията са просто вариации в енергията. Човешкото съзнание не е по-различно, това е просто вибрационен модел на енергия. След като се постигне хеми-синхронизация, се казва в доклада, тя може да предизвика променено състояние на съзнанието, при което вибрацията на съзнанието на човека е свободна от физическата реалност и се настройва в това чисто енергийно поле.

Позовавайки се на идеята на квантовото вплитане, докладът твърди, че може да е възможно човешкото съзнание да промени дълбоко Вселената, тъй като реалността е холографска проекция, т.е. частта кодира цялото. В това разбиране на реалността всичко е дълбоко свързано в матрица от взаимосвързани енергийни вибрации, от човешкото съзнание до дълбините на Вселената. „Това съзнание участва във всезнаещия безкраен континуум на съзнанието, което е характеристика на енергията във вечността“, продължава докладът. „Следователно е точно да се отбележи, че когато човек изпитва извънтелесно състояние, той всъщност проектира онази вечна искра на съзнанието и паметта, която е основният източник на неговата идентичност, за да го остави да играе и да се учи от измерения както вътре, така и извън света на пространство-времето, в който физическият му компонент в момента се радва на кратък период от реалността".

НАСА записа за първи път звук от черна дупка и той е изключително зловещ

Някои читатели на доклада са се задълбочили в тази идея и са я възприели като доказателство за закона на привличането - философията, че положителните мисли носят положителни резултати в живота на човека, докато отрицателните мисли носят отрицателни резултати. Без съмнение, документът представлява интересно четиво, но не бива да се третира като научен, въпреки наукообразния му език. Много от идеите в доклада са извлечени от реални научни изследвания, но се прилагат там, където не могат да бъдат проверени. Тоест по критерия на Карл Попър, това не е наука. Всичко е смесено с много съмнителни теории и логика.

Оказа се, че българите не сме уникални в това, да се дават парите на данъкоплатците за псевдонаучни експерименти. И американците си имат своята "Царичина", пише "Офнюз".

0









Копирано