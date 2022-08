НАСА записа за първи път звук от черна дупка и той е изключително зловещ

НАСА публикува завладяващ аудиоклип на звукови вълни, които се раздират от свръхмасивна черна дупка, намираща се на 250 милиона светлинни години от нас, съобщава „Сайънс Алерт“, цитиран от "Телеграф".

Черната дупка се намира в центъра на галактическия клъстер Персей, а акустичните вълни, идващи от нея, са транспонирани нагоре с 57 и 58 октави, така че да са чуваеми за човешкия слух. Резултатът, публикуван от НАСА през май, е нещо като земен вой, който, ако трябва да сме честни, звучи не само страховито, но и малко гневно – подобие на схващането за звуците на Ада. За първи път са извлечени и чути подобни звукови вълни.

NASA has shared haunting audio of the sounds inside a black hole at the centre of the Perseus galaxy cluster.



The sound waves were captured from the cluster 250 million light years away from Earth as it ripped through gas and plasma, according to a social media post. pic.twitter.com/izZfYBYdtO