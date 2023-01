Заснеха уникални кадри на галактически водовъртеж

Камера засне галактически водовъртеж.

Красивното явление вероятно е свързано с изстрелването на нов сателит на компанията SpaceX.

Телескопът "Джеймс Уеб" показа сърцето на галактиката Фантом

Видеото е от 18 януари, а компанията изстреля ракета "Фалкън 9" от Кейп Канаверал по-рано същия ден.

Кадрите бяха разпрстранени от Националната астрономическа обсерватория на Япония.

This spiral formation captured in the skies above Hawaii by @SubaruTel_Eng is thought to be rocket fuel ejected following the launch of a @SpaceX #Falcon 9 rocket. pic.twitter.com/6brCb5c3w9