Провал на космическата мисия на Великобритания

За първи път от Великобритания и изобщо откъдето и да е в Западна Европа бе изстреляна орбитална ракета. Мисията обаче бе неуспешна, защото в заключителната си фаза ракетата-носител на 9 сателити не успя да достигне необходимата земна орбита.

Мисията на компанията "Virgin Orbit" бе наречена Start Me Up на името на песен на известната британска рок-група "Ролинг стоунс". Малко след полунощ българско време модифициран Боинг-747 с името "Космическо момиче" излетя от летището на Нюкий в графство Корнуол.

Под лявото крило на самолета бе монтирана 21-метровата ракета LaucherOne, носеща девет сателити. Когато "Космическо момиче" достигна височина от около 11 000 метра, недалеч от бреговете на Ирландия в Атлантическия океан бе освободена ракетата-носител, която пое към Космоса със скорост от 13 000 километра в час, съобщава БНР.

Самолетът по-късно се приземи обратно на летището в Нюкий, но ракетата не успя да достигне земната орбитата и да изведе 9-те сателита.

Европейската космическа агенция преосмисля разработката на ракети-носители

За разлика от големите сателити, извеждани в Космоса чрез вертикални изстрелвания на ракети от НАСА и SpaceX, в този случай става дума много по-малки сателити с размера на кутия за зърнени храни.

Сателитите бяха предназначени да изпълняват различни задачи като морски изследвания, откриване на извършители на незаконен риболов и пиратство, за наблюдаване на климатичните промени, както и за целите на националната сигурност.

