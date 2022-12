Аксел Роуз удари фенка с микрофон по време на концерт

Аксел Роуз обеща да спре да хвърля микрофона си в публиката по време на концерти, след като зрител пострада на шоу в Австралия, съобщи БТА, цитрайки ДПА.

Фронтменът на "Гънс ен роузис", който тази година навърши 60 г., традиционно завършва концертните си изяви, като дава възможност на почитател от публиката да улови микрофона, който той хвърля. По време на концерт на групата в Аделаида във вторник почитателката на групата Ребека Хау била ударена по лицето от хвърления микрофон според публикации в австралийски медии. Снимки на пострадалата в местни медии я показват със синини под очите и наранявания на носа.

По повод инцидента Аксел Роуз написа в Туитър: "Ако това е вярно, очевидно е, че не искаме никой да пострада...на който и да било от концертите ни, където и да е". "Тъй като хвърляме микрофон в края на всеки от концертите си вече повече от 30 години, винаги сме смятали, че това е известна част в края на участията, която почитателите искат и знаят, че ще имат възможност да уловят микрофона. Въпреки това, в името на обществената сигурност, отсега нататък ще се въздържаме да хвърляме микрофон или каквото и да било към почитателите по време на нашите изпълнения".

Роуз отбелязва, че някои са се опитали да информират за инцидента в "отрицателна и безотговорна светлина", което "не би могло да е по-далеч от истината".

#Exclusive: A Guns N' Roses fan has spoken with 10 News First, telling of the moment she was hit in the face by a microphone, launched by Axl Rose during the band's Adelaide show | @TiffWarne pic.twitter.com/bZ1AFmjjrJ