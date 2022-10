Трима американци грабнаха Нобеловата награда за икономика

Носителите на Нобелова награда за икономика за 2022 г. са американците Бен Бърнанке, Дъглас Даймънд и Филип Дибвиг, информира БТА.

Наградата им се присъжда за изследвания в областта на банковото дело и финансовите кризи, съобщи Кралската шведска академия на науките.

Бен Бърнанке е бивш президент на Управлението за федерален резерв на САЩ.

