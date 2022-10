Прегръдки с Кейт: Принцесата посети родилното отделение в Кралската окръжна болница

Британската принцеса на Уелс Кейт Мидълтън Кейт Мидълтън е родена на 9 януари 1982 г. в Рединг, графство Бъркшър, Англия. Тя е най-голямата от се срещна с майки и техните бебета при първия си самостоятелен ангажимент, откакто получи новата си титла.

40-годишната Кейт посети родилното отделение на Кралската окръжна болница в Съри, за да говори с акушерки и майки.

„Беше прекрасно да се запозная с някои от новите майки и техните бебета, които са подкрепени от такъв брилянтен екип в болницата“, гласи изявление в акаунта на принца и принцесата на Уелс в туитър.

Крал Чарлз даде на най-големия си син Уилям и снаха си Кейт титлите принц и принцеса на Уелс, които той и покойната му съпруга Даяна притежаваха преди това,

Focusing on maternal mental health and pioneering overnight facilities, Royal Surrey County Hospital helps women feel safe, supported & have the best chance of developing those all-important early attachments, crucial to ensuring their babies thrive. pic.twitter.com/8xGFAymmrD