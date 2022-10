Астероидът, ударен от сондата на НАСА, е оставил огромна опашка от отломки

Опашката от отломки на астероида, ударен от сондата ДАРТ на НАСА, е дълга 10 000 км, съобщи Би Би Си. Телескоп в Чили засне как зад астероида се е образувала опашка като на комета, информира Нова телевизия.

ДАРТ (Тест за пренасочване на двоен астероид - Double Asteroid Redirection Test) беше насочена умишлено към астероида Диморфос миналата седмица, за да бъде проверено дали може да се променя траекторията на астероиди, застрашаващи Земята. Специалистите още проверяват дали тестът е успешен.

Снимката е направена два дни след сблъсъка от астрономи с Южния астрофизически изследователски телескоп (Soar). Очаква се опашката да се удължи още, преди да изчезне. Тя прилича на другия космически прах наоколо.

"Удивително е колко ясно успяхме да уловим структурата и обхвата на последствията в дните след удара", казва Теди Карета, астроном, участвал в наблюдението.

Опашката от отломки ще бъде наблюдавана през следващите седмици и месеци, заяви Майкъл Найт от Морската изследователска лаборатория на САЩ.

Д-р Лори Глейз, директор на отдела за планетарни науки на НАСА, е убедена, че мисията е постигнала нещо забележително.

Сонда на НАСА удари астероид, за да промени орбитата му

"Започва нова ера за човечеството, ера, в която потенциално имаме възможност да се предпазим от нещо като опасен сблъсък с астероид. Никога досега не сме имали такава възможност!", каза тя пред репортери.

Учените ще определят дали мисията е била успешна, като изследват промените в орбитата на Диморфос около другия астероид - Дидимос. Телескопите на Земята ще направят прецизни измервания на бинарната системата.

