В океана: Невидимо ракообразно с очи вместо глава

В мастилените дълбини на зоната на здрача на океана живеят ракообразни с размер на юмрук, подобни на скариди, с нелепо големи очи. По-голямата част от главата на Cystisoma е заета от очите ѝ. "Колкото по-голямо е окото, толкова по-голяма е вероятността да улови всички фотони, които се намират там", казва Карън Озбърн, учен-изследовател в института "Смитсониън" във Вашингтон, информира "Дарик".

Голямото предизвикателство за животните, живеещи в дълбоки води, в случая на Cystisoma между 200 и 900 метра дълбочина, е да виждат и същевременно да не бъдат забелязани от хищниците. "В общи линии това е като да играеш на криеница на футболно игрище", казва Озбърн. "Няма зад какво да се скриеш."

Cystisoma прикрива огромните си очи по уникален начин. Вместо да концентрира пигментите в малка област, казва Осбърн, тя разпръсква ретината си в тънка линия от малки червеникави точки, които са твърде малки, за да бъдат видени от повечето животни.

Cystisoma е напълно прозрачна. Когато учените ги хващат в мрежи и ги изпразват в кофа с морска вода, те изглеждат като празни - с големи колкото длан празнини между другите животни. "Наистина не можете да видите тези животни, докато не ги извадите от водата", казва Озбърн.

Погледнати под електронен микроскоп, части от екзоскелета на Cystisoma са покрити с миниатюрни изпъкналости, които Осборн оприличава на килим с мъхести косъмчета. Други части са покрити с един слой сферични форми, които според учените биха могли да бъдат колонии от неизвестна форма на бактерии.

Наноскопичният килим и сферите правят 100 пъти по-вероятно светлината да премине направо през Cystisoma, вместо да се отрази в окото на преминаващ хищник. "Работи точно по същия начин, както антирефлексното покритие на лещите на фотоапаратите", казва Осбърн. "Тези момчета са абсолютни майстори на прозрачния камуфлаж в дълбоките води."

Тези ракообразни се нуждаят от чифтосване, за да се размножават. Ключът към това как партньорите се намират един друг е в големите антени на мъжките Cystisoma, покрити със структури, които откриват химикали в заобикалящата ги вода. "Те всъщност се усещат един друг", казва Осбърн.

Cystisoma is a crustacean that lives between 600-1000 m deep in the ocean. Its body is totally transparent: only its eyes are pigmented. This one has a brooding pouch full of orange eggs



