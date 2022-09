Показаха изключително рядък ръкопис на 2700 години

Израелската служба по антиките показа "изключително рядък" папирус на 2700 години, написан на палеоеврейски език, открит случайно в жилище в САЩ, съобщи АФП.

Ръкописът е от края на седми век или от началото на шести век преди новата ера и е на палеоеврейска писменост, типична за периода на Първия еврейски храм в Ерусалим, информира БТА.

Той се състои от четири реда, започващи с думите "Изпрати на Ишмаел", което навежда на мисълта, че е част от писмо, съдържащо указания за получателя.

"Не знаем точно какво е било изпратено и къде", каза за АФП Джо Узиел, директор на отдела за ръкописи от Юдейската пустиня в израелската служба. Според изследователи ръкописът най-вероятно е открит в пещера в Юдейската пустиня, където сухият климат е благоприятен за запазването на папируси.

"Този папирус е уникален, изключително рядък", каза Ейтан Клайн, заместник-директор на отдела за предотвратяване на кражбите. Той добави, че досега учените знаят само за други два папируса от периода на Първия храм.

Ейтан Клайн обясни, че през Желязната епоха евреите са използвали глинени плочки за кратки бележки и животинска кожа за писане, а папирусите са били запазени за официална кореспонденция.

Процедурата по връщането на ръкописа в Близкия изток започва, когато Шмуел Ахитув, специалист по библейски изследвания, се заема през 2018 г. да довърши работата на покойната изследователка Ада Ярдени. Ахитув с изненада открива снимка на папирус, който никога дотогава не е виждал. Той се свързва с Клайн и с помощта на дъщерята на Ярдени открива собственика на оригинала - американец от щата Монтана.

Неговата майка се сдобила с реликвата при посещението си в Ерусалим през 1965 г. от Джоузеф Саад, куратор на музея "Рокфелер", който от своя страна го придобил от легендарния дилър на антики Халил Искандер Канду във Витлеем, на Западния бряг. Последният е продал хиляди фрагменти от Ръкописите от Мъртво море, които вероятно е купил от бедуините, открили ги в пещери в Юдея, каза Клайн.

През 2019 г. американският собственик на ръкописа го предава на Израелската служба по антиките, убеден, че ще бъде запазен по-добре от нея. Експертите й установяват автентичността на ръкописа и го датират.

A developing story: the IAA has announced the emergence of a new papyrus with Hebrew text from the 7th-6th centuries BCE.

This is a noteworthy story, but caution is definitely warranted . . .https://t.co/ZdtAl36EMH