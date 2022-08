Внучката на Сталин - пънкарката, която живее в САЩ и не иска да има нищо общо с дядо си

Тя има очите на дядо си, но общо взето това е едно от малкото неща, които е наследила от него. С пънкарската прическа, размъкнатите дрехи, татуировките ѝ и работата си като собственик на антикварен магазин в Портланд, щата Орегон, Крес Еванс е истинска американка до такава степен, че никой не би могъл и да си представи, че е внучка на съветския диктатор Йосиф Висарионович Джугашвили - Сталин.

Вече на 51 години Крес се старае да е възможно най-далеч от образа на безмилостния "човек от стомана" на бившия СССР, пише webcafe.bg.

This is Chrese Evans. Stalin’s only granddaughter. She runs an antique store in Portland, Oregon. pic.twitter.com/Hv2n7QXkVm