Древни будистки статуи се появиха от намаляващите води на р. Яндзъ

Понижаването на нивото на водата на река Яндзъ разкри потопен остров и три будистки статуи в югозападния китайски град Чунцин, за които се смята, че са на 600 години, съобщи Ройтерс.

Трите статуи са открити в най-високата част на рифа на острова, първоначално идентифициран като построен по време на династиите Мин и Цин. Една от тях е на монах, седнал върху пиедестал от лотос.

Нивото на водата в река Яндзъ бързо спада поради суша и гореща вълна в югозападния регион на Китай. Валежите в басейна на река Яндзъ са с около 45 процента по-малко от юли насам, а високите температури вероятно ще се задържат поне още една седмица, сочат официалните прогнози.

Three 600-year old Buddhist statues were found when water levels receded in China’s Yangtze River. pic.twitter.com/OnZ9zSt8UH