Заради сушата и горещините в Европа се появиха „камъните на глада“

Липсата на дъжд и многото горещи дни предизвикаха суша в много европейски страни, а в плитките реки се показаха предупредителни знаци, оставени от нашите предци, съобщи Би Би Си.

Това са така наречените "камъни на глада", които се виждат само по време на голяма суша и носят послания за минали природни бедствия, причинени от недостиг на вода и свързаните с тях злини.

Най-старият надпис върху "камък на глада", открит на река Елба, датира от 1616 г. и гласи: "Ако ме видиш, ридай". Това вероятно е един от най-известните такива камъни, тъй като на него са изсечени няколко дати на тежки суши.

Екип от чешки археолози в проучване от 2013 г. установява, че на "камъните на глада" са споменати годините 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 и 1893. "Животът ще разцъфне, когато този камък изчезне", може да се прочете на един от тях.

Безпрецедентна суша в Западна Европа

Някои от надписите са оставени само преди няколко десетилетия, а други са на няколкостотин години.

"Който вече ме е видял, е ридал. Онези, които ме видят сега, ще ридаят", предвещава друг надпис. А ето и още едно послание от миналото: "Ако видиш този камък отново, ще заплачеш. Толкова ниско е било нивото на водата през 1417 г."

В миналото, когато нивото на водата в реките е падало толкова ниско, това е означавало трудности и загуби за много хора. Сушата не само е съсипвала реколтата, но е прекъсвала и водните пътища, така че не е можело да се превозва храна и другите основни доставки. И е настъпвал глад.

По онова време жителите на Централна Европа, включваща днешни държави като Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Полша и Швейцария, са зависели от културите, събрани от плодородните почви на речните долини.

Според журналиста Олаф Кенс в немския език дори има специална дума за камъни с такива надписи - "hungersteine", което буквално означава "камък на глада", посочва Би Би Си. Терминът се появява, след като е открит един такъв камък, на който 1947 г. е описана като "годината на глада".

Що се отнася до сушите, през последните години те са най-ясният признак за изменението на климата в Централна Европа.

Important relics from the past - hunger stones.



These marks were made by people over hundreds of years in parts of Europe in order to mark critically low water levels associated with famines. Now, with heatwaves and droughts in Europe, they are visible along rivers like the Elbe pic.twitter.com/7LviH3H815