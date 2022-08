Принц Хари и съпругата му Меган ще посетят Великобритания и Германия, за да присъстват на благотворителни събития

© Getty Images

Слушай новината Слушай новината

Херцогът и херцогинята на Съсекс - Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и съпругата му Меган, ще посетят Обединеното кралство следващия месец, за да присъстват на благотворителни събития, съобщава ДПА.

Хари и Меган ще посетят и Германия като част от пътуването си, за да подкрепят "няколко благотворителни организации, близки до сърцата им“, каза техният говорител.

Двойката ще пътува до Манчестър на 5 септември за срещата на върха „Уан Янг Уърлд“(One Young World) събитие, което събира млади лидери от повече от 190 страни.

Херцогинята на Съсекс е съветник на организацията, заедно с канадския министър-председател Джъстин Трюдо, сър Ричард Брансън и световноизвестния кулинар Джейми Оливър.

След това Хари и Меган ще се отправят към Германия за събитието "Инвиктис Геймс Дюселдорф 2023“ (Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go), преди да се върнат в Обединеното кралство за наградите "УелЧайлд“( WellChild) на 8 септември.

Хари и Меган публикуваха снимка от първия рожден ден на Лилибет

Посещението им в Обединеното кралство ще бъде първото им завръщане в страната, след честванията на платинения юбилей на Елизабет Втора в началото на юни, допълва БТА.

Говорител на двойката каза: "Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и Меган, херцогът и херцогинята на Съсекс са щастливи да посетят няколко благотворителни организации, близки до сърцата им в началото на септември."

0









Копирано