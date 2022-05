Продадоха най-големия бял диамант, предлаган на търг

"Скалата" - най-големият бял диамант, предлаган на търг, беше продаден за 17,8 милиона евро, което е много под очакванията и по-малко от рекорда в категорията, съобщи БТА.

Продажбата беше извършена само за няколко минути от "Кристис" в Женева. Цената не включва комисионите.

Най-големият и най-ценен син диамант беше продаден за 57,5 милиона щатски долара

Предварителната оценка на диаманта беше от 19 милиона до 28,4 милиона евро.

Със своите 228,31 карата "Скалата" впечатлява не само с размера си.

"Говорим за наистина изключителен диамант с крушовидна форма. Той е идеално симетричен", каза няколко дни преди търга Марк Фосет, ръководител на отдела за бижута на "Кристис" в Женева.

Диамантът "Скалата" е с размери 3,1 см на 5,4 см. Височината му надвишава тази на топка за голф. Той е добит от мина в Южна Африка в началото на века. Впоследствие става собственост на частен колекционер в рамките на продажба по споразумение, организирана от "Кристис".

"“The Rock”, the biggest white diamond ever to be sold at auction, will go under the hammer in Geneva on Wednesday and could fetch up to $30 million — or more."https://t.co/SD8hAl1xka