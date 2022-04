Евтаназираха лисицата, която нападна минувачи пред Капитолия

Лисицата, която предизвика смут пред Капитолия във Вашингтон, като нападна минувачи и дори ухапа няколко души, е евтаназирана и ще бъде изследвана за бяс, съобщи АФП.

Животното беше заловено във вторник в зелените площи пред Капитолия - сградата на Сената и Камарата на представителите.

Лисицата е женска. Малките й са открити и заловени.

Агресивна лисица вдигна на крак полицията в Капитолия

Лисицата близо до Капитолия предизвика симпатия в социалните мрежи.

"Загинала, но не и забравена", написаха в CapitolFox след съобщението за смъртта ѝ.

Появата на лисици не е необичайно в американски градове, включително и Вашингтон.

I can't sleep because this image of the Capitol #vixen who was captured & killed haunts me Now her 3 #cubs have also been culled #CapitolFox So much about how this was handled and reported is deeply disturbing. This is the best coverage I could find: https://t.co/tKkDgL1gOi pic.twitter.com/YwJDSzLvLA