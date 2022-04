Агресивна лисица вдигна на крак полицията в Капитолия

Агресивна лисица нападна хора край Капитолия, предава Нова телевизия.

Полицейската акция по издирване на животното продължи няколко часа.

Властите смятат, че животното си е направило леговище в близост до хълма, и предупредиха хората да не се доближават.

Лисица влезе в сградата на британските депутати

Присъствието на лисици във Вашингтон и други американски градове не е необичайно, но обикновено те избягват хората.

“Have you seen the Capitol fox?”



Animal control officers descended on Capitol Hill on Tuesday after reports of lawmakers, staff members and reporters being attacked by a wild fox believed to have been nesting on the Capitol grounds. https://t.co/fSbgLTjL9F