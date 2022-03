Украинка е свалила руски дрон с буркан домати

Украинска жена е провъзгласена за герой, след като е успяла да свали руски дрон с буркан домати и сливи, предава украинският сайт Liga.net.

Жената, позната само като Олена, е споделила че е пушела цигара на балкона си в Киев, когато е видяла руски дрон в небето.

Олена е грабнала буркана с домати и сливи, който е бил на терасата ѝ и е замерила дрона, притеснена, че може да стреля по жилищния блок.

След като дронът е бил повален, Олена и съпругът ѝ са изхвърлили частите от него в различни контейнери, за да предотвратят възможно следене.

Олена живее със семейството си в Киев. По професия е журналист. В момента жената работи в малък магазин за битова химия в района си. Пред украинското издание Олена споделя, че от началото на войната всеки ден ходи в магазина.

По думите и местните жители търсят прах за пране, сапун, тоалетна хартия. И добави, че в магазина няма доставки, а половината от стоката вече е продадена.

Историята на Олена беше публикувана в Twitter от Любов Цибулска, основател на Центъра за стратегическа комуникация и информация към Министерството на културата в Украйна.

In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country?