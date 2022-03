Полицията "арестува", избягал от зоопарка в Будапеща пингвин

Полицията в Будапеща „арестува“ млад пингвин, избягал от зоологическа градина в центъра на унгарската столица, съобщи "Евронюз", цитирани от Нова телевизия.

Полицаите били на работа в столицата през нощта, когато забелязали животното да се "шляе" по пътя.

От полицията съобщиха, че "бдителни хора" са им помогнали да върнат изгубения пингвин."Тъй като до Антарктида щеше да е дълъг път, ние хванахме птицата, увихме я в одеяло и я предадохме на зоопарка в Будапеща", се казва в изявление на полицията.

Meanwhile in #Hungary : police rescued a penguin in downtown Budapest. They even closed a major road to secure the operation. The animal called Sanyika fled from the zoo. Pic: police handout. pic.twitter.com/67wxeBVCsU

Пингвинът е бил намерен на Dózsa György út, голяма улица в центъра на Будапеща, близо до голям обществен парк, в който се намира градската зоологическа градина. Зоопаркът в унгарската столица заяви, че въпросното животно, наречено Санийка, е било само на шест месеца.

"За някои може да е новина, но пингвините стават толкова любопитни на 4-6-месечна възраст, че се опитват да изследват заобикалящата ги среда колкото се може повече", посочват от зоологическата градина във Facebook.

Due to popular demand: here's Sanyika, the penguin who escaped Budapest Zoo this morning. Despite the misleading image, he was very peaceful and totally media-ready. Apparently he was very curious and cooperative when the police caught him.#Budapest #penguin pic.twitter.com/BDE7PV9taw