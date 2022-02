Американският милиардер Джаред Айзъкман се връща в Космоса

Американският милиардер Джаред Айзъкман, който миналата година летя със "Спейс Екс" в космоса, обяви, че се връща на още по-висока орбита, съобщи БТА.

Предприемачът ще полети отново от космическия център "Кенеди". Това ще е първият полет на "Спейс Екс" за изпробване на нова технология.

Space X изстреля първия изцяло цивилен екипаж в орбита

Предвидени са три полета, последният от които ще е с новия кораб "Старшип" с хора на борда.

Айзъкман е платил неизвестна сума за тридневния полет за себе си и още трима души през септември миналата година. Сега той и Илон Мъск си поделят разходите.

Според обявените днес планове Айзъкман и още трима души - двама инженери на компанията "Спейс Екс" и пенсиониран военен пилот ще излетят с ракета "Фалкон" най-рано през есента. Те ще обикалят Земята до пет дена, като ще достигнат по-висока орбита от досегашните капсули "Дракон". Докато миналия септември достигнатата височина беше 500 км, този път целта ще е 640 км, за да преминат през част от радиационните пояси на Ван Алън.

В програмата е и излизане в открит космос - с новите костюми на "Спейс Екс", като от орбита ще използват за връзка спътниците "Старлинк".

Миналата седмица Илон Мъск представи "Старшип" - най-високата и мощна ракета, строена досега. Той очаква разрешение от Федералното управление по авиация за първия изпитателен полет от Тексас,който ще е без хора.

В полета ще участват две служителки на "Спейс Екс" - Сара Гилис и Ана Менън. Сара Гилис е обучавала участниците в предишния полет на Айзъкман, а Ана Менън е бивша служителка на НАСА, преминала в "Спейс Екс". Четвъртият пътник е Скот Потит - военен пилот, който беше директор на мисията за полета на Айзъкман през септември миналата година.

Jared Isaacman (@rookisaacman) has planned another 3 all-private astronauts missions to orbit. One of these flight will go farther from Earth than any mission since Apollo era. #spacex #dragon #starshiphttps://t.co/NJ6GHd8GWJ