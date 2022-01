Семейство Байдън осинови котка в Белия дом

Първата дама на САЩ Джил Байдън представи дългоочаквания нов обитател на Белия дом – котката Уилоу, предава CNN.

Тя е късокосместа и на възраст 2 години. Името й е вдъхновено от родния град на първата дама Уилоу Гроув, Пенсилвания.

Байдън за първи път се срещна с Уилоу по време на президентската кампания на съпруга й през 2020 г.

FIRST FELINE: Pres. Biden and first lady Jill Biden have finally added the long-promised cat to their pet family.



