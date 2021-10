Корабът „Прогрес“ носи блюда за новогодишната трапеза на космонавтите на МКС

Товарният космически кораб "Прогрес МС-18" бе изстрелян от космодрума Байконур към Международната космическа станция, съобщиха БТА и ТАСС. Очаква се той да достигне МКС към 4:34 часа московско време на 30 октомври.

Товарният кораб носи провизии, сред които и блюда за новогодишната трапеза на космонавтите. Той ще достави на МКС 470 кг гориво, 420 литра питейна вода, 40 кг въздух и кислород, 1509 кг оборудване и материали, средства за медицински контрол и хигиенни материали, дрехи, свежи хранителни продукти.

Сред хранителните продукти, изпратени към МКС, има и блюда за новогодишната трапеза на руските космонавти Пьотр Дубров и Антон Шкаплеров, каза Александър Агуреев, който завежда отдела по осигуряване на храната на руския екипаж на МКС в Института по медико-биологични проблеми на Руската академия на науките.

Руските космонавти на борда на МКС очакват и новогодишни подаръци и изненади от дома сред товара на кораба "Прогрес", съобщи по-рано Пьотр Дубров във видеозапис, публикуван на канала в Ютюб на Роскосмос.

A Soyuz 2.1a rocket has successfully launched the Progress MS-18 spacecraft to orbit ahead of docking to the ISS early Saturday at 1:34am UTC! pic.twitter.com/8Vgqrn0wTU