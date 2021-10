Лемури издават звуци, наподобяващи човешки песни

Човекът не е единственият бозайник с чувство за ритъм. Редките лемури индри са способни да издават звуци, които наподобяват човешки песни, пише сп. "Кърънт байолъджи", позовавайки се на резултатите от италианско изследване.

Авторите му от университета на Торино в продължение на 12 години са записвали звуците на 20 групи лемури индри, предава БТА.

Изследователите са установили, че тези животни усещат универсалния музикален ритъм по същия начин като хората.

Преди подобна способност е откривана само при птиците.

These lemurs' songs sound like air being squeezed out of balloons, but a closer listen showed that the animals have rhythm. https://t.co/gT5vWKePVT pic.twitter.com/pqXGOUm4YX