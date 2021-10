Хиляди наблюдаваха слънчево чудо в древноегипетски храм

Около 1270 туристи станаха свидетели на слънчевото "чудо" в храма на древноегипетския фараон Рамзес II в Абу Симбел, съобщи "Ал Масри ал Йоум", цитирано от БТА.

Предполага се, че оста на храма е нарочно проектирана така, че два пъти в годината слънчевите лъчи да проникват в светилището при изгрев и да осветяват статуите на Рамзес II и божествата Ра и Хор. Четвъртата статуя - тази на Птах, остава винаги в сянка, тъй като е бог на подземния свят.

The amazing phenomenon of the solar alignment on the face of king Ramses II at Abu Simbel temple, it happens twice a year since 3300 years Incredible pic.twitter.com/7VeJwgtn5j

Феноменът започва 5 часа и 53 минути и продължи 23 минути.

Хилядолетия наред датите на астрономическото събитие са 21 октомври и 21 февруари, съответно 61 дни преди и 61 дни след зимното слънцестоене. Сега то се случва ден по-късно - на 22 октомври и 22 февруари.

56 Ambassadors and their wives raise their country flags at Abu Simbel

Dr. @KhaledElEnany6 , Minister of Tourism and Antiquities, General Ashraf Attia, Governor of Aswan, 50 ambassadors from more than 30 countries witnessed the the solar alignment at Abu Simbel temple pic.twitter.com/06olXZiaMU