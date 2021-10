Новият Супермен е бисексуален

Новият Супермен, който е син на Кларк Кент, ще се влюби в мъж и ще приеме своята "бисексуална идентичност" в комикс, който ще бъде пуснат през ноември, съобщиха от дъщерното дружество на "Уорнър Брос" "Ди Си Комикс", цитирани от БТА и АФП.

"Винаги съм казвал, че всеки има нужда от герои и има право да се представя в тези герои", казва авторът на комикси Том Тейлър, цитиран в прессъобщение, илюстрирано с рисунка на художника Джон Тимс, където синът на Супермен Джон Кент целува страстно млад журналист на име Джей Накамура.

Рекламата на "Ди Си Комикс" е под мотото: Джон Кент намери своята идентичност (...) Новият Супермен се показва като бисексуален.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD