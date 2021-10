Тиква с тегло над 1200 килограма стана шампионка на Европа

Гигантска тиква от италианския регион Тоскана триумфира на европейското първенство в германския град Лудвигсбург, предадоха БТА и ДПА.

В изявление, направено от организаторите, се посочва, че теглото на тиквата е внушителните 1217,5 килограма.

Собственикът й Стефано Кутрупи от тосканското село Рада в Кианти не е успял да пътува за събитието в германската провинция Баден-Вюртемберг по семейни причини.

Тиквата на Кутрупи вече счупи световния рекорд, когато през септември беше претеглена на 1226 килограма.

Тиквата губи тегло чрез изпаряване след като вече не е прикрепена към растението, поради което на шампионата в Лудвигсбург е тежала по-малко.

Второто място зае белгийският производител Марио Вангеел с тиква с тегло 1106,5 килограма, последван от Меди Дао от Франция, чиято тиква достигна 983,5 килограма.

A giant pumpkin weighing 1,217.5 kilograms from the Italian region of Tuscany has won the European Pumpkin Weighing Championship, held in Ludwigsburg, Germany.



The same pumpkin already broke the record for world's heaviest when it was weighed at 1,226 kilograms in September. pic.twitter.com/DiEjO0sbhJ