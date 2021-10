Мостът на Мечо Пух беше продаден за над 150 000 евро на търг

Дървеният мост, вдъхновил автора на "Мечо Пух", беше продаден за над 150 000 евро на търг във Великобритания, два пъти повече от предварителната му оценка, съобщиха БТА и АФП.

Мостът беше оценен на между 40 000 и 60 000 британски лири (между 47 000 и 70 000 евро). Купен беше за повече от 131 000 лири от Уилям Саквил, граф де ла Вар, който притежава имение на няколко мили от първоначалното му местонахождение. Той ще го инсталира в него.

"Надявам се много деца (и възрастни) да се наслаждават на оригиналния мост, вдъхновил една от най-известните игри, която още се играе във Великобритания и по света", заяви новият собственик.

Писателят А. А. Милн харесвал този мост в гората Ашдаун в Англия. Със сина си Кристофър Робин Милн той играел на него на "пухстикс" - хвърляли пръчки и гледали чия първа ще премине от другата страна.

Мостът, който бил наречен Позингфорт, е построен около 1907 г. През 1997 г. официално е преименуван на Пухстикс от сина на покойния писател, чиито играчки са в основата на литературната поредица.

През 1999 г. мостът е демонтиран, след като е повреден от посетители и е заменен от по-нова конструкция, финансирана основно от корпорация "Дисни".

Демонтираният оригинален мост бил съхранен в горския център Ашдаун в Западен Съсекс, като неотдавна местните власти дали разрешение за възстановяването му. За реконструкцията му е използвана дървесина от местни дъбове за липсващите елементи.

Продажбата съвпада със 100-годишнината на плюшеното мече, подарено на Кристофър Робин Милн за първия му рожден ден през 1921 г.

