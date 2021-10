Златни съкровища на 3000 години бяха открити в Австрия

Златни съкровища на 3000 години бяха открити при археологически разкопки в Австрия, предаде ДПА. Сред тях има купа с диаметър от дванадесет сантиметра, както и плетеница от златни тънки нишки. Находките са намерени сред останките от селище от бронзовата епоха близо до град Ебрайхсдорф.

Археологът Михаела Биндер смята, че купата вероятно е донесена от северните райони на Германия или от Скандинавието за търговски цели, тъй като подобни предмети са откривани там, предава БТА.

Селището от края на бронзовата епоха е намерено по време на строителни дейности за изграждането на железопътна линия.

Археологическите разкопки са задължителни в Австрия при реализацията на такива големи проекти.

Анализ, направен от Природонаучния музей във Виена показва, че плетеницата е била част от преплетена със злато тъкан, от която обаче са оцелели само благородните метали.

