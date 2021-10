Крокодил погълна дрон

Оператор, снимащ за Австралийската радиотелевизионна корпорация, засне как соленоводен крокодил изскача от водата и захапва дрона с камерата му в лагуна край Дънди, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Видеото обаче оцелява и показва как камерата се доближава до крокодила, от който накрая се вижда само главата. След това се показва опашката му, а секунда по-късно се вижда муцуната му, отварящите се челюсти и зъби. Дронът заедно с камерата потъват в мътните води до дъното.

Операторът Дейн Хърс първоначално не разбира какво става, докато дядото на дете наблизо му казва, че дронът няма да се върне.

Дронът е намерен две седмици по-късно на брега на лагуната. Видеокартата в него е оцеляла. Дронът вече е закачен в нюзрума на Ей Би Си.

A drone operator bit off more than he could chew while filming for a documentary on crocodiles in Australia, with one of the reptiles leaping out of the water and taking out the low-flying drone. | https://t.co/xJZf8IIM6A pic.twitter.com/RwG2G74QGf