Създадоха светещи в тъмното растения

Инженери от Масачузетския технологичен институт създадоха светоизлъчващи растения, като вградиха в листата им специализирани наночастици, съобщи в. "Индипендънт", предава БТА.

Растенията светят един час, след като бъдат заредени за 10 секунди с LED. Създаването им беше приветствано като напредък в новото поле на нанобиониката.

Модифицираните растения могат да произведат светлина, която е 10 пъти по-ярка от първото поколение подобни светещи растения, създадени от същия екип през 2017 г.

Разработката на учените, ръководени от Майкъл Страно, създава условия за бъдеще, в което осветителната инфраструктура от живи растения може да е неразделна част от работните и жилищните пространства.

Учените са използвали фосфорни наночастици за съхраняване на светлината под формата на фотони и постоянното й излъчване. Малкият им размер е позволил да бъдат вкарани в растенията през порите им. При това те са запазили способността си за фотосинтеза и изпаряване на вода.

