Археолози откриха в Мексико букети цветя на 1800 години

Археолози от Националния институт по антропология и история на Мексико откриха букети цветя, за които се смята, че са на възраст 1800 години, съобщава сайтът на учреждението, предава БТА.

Четирите букета са намерени, докато учените са изследвани тунел под пирамида на дълбочина 18 метра в разрушения древен град Теотиуакан.

Според археолозите цветята най-вероятно са поднесени в дар на бог Кетцалкоатъл, наричан още "Перната змия". Според легендите именно той е дал царевицата на древните жители на Мексико.

Серхио Гомес от изследователския екип отбелязва, че букетите са идеално запазени, както и памучните връвчици, с които са завързани.

Археолозите се надяват, че откритието ще им помогне да научат повече за ритуалите в чест на божествата, организираните от древните хора в Мексико.

Изследователите също така планират да изучат цветята, за да придобият представа за особеностите на древната мексиканска флора.

During excavations, more than 100,000 artifacts w/in the ancient city & specifically under the 3 pyramids that are still standing were found.The offering flowers are the 1st intact botanical materials every to be found at the site#Teotihuacan#indigenous https://t.co/6YfwIe6Nh0