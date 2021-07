Мат Деймън раздава автографи на кинофестивала в Кан

Холивудската звезда Мат Деймън се завърна в Кан и щедро раздава автографи и позира за селфита с почитатели на "Кроазет" по време на кинофестивала, съобщиха БТА и АФП.

Актьорът играе с френската актриса Камий Котен във филма "Спокойни води", който се представя извън конкурсната програма на кинофестивала. Деймън влиза в образа на тих и необщителен мъж, пренебрегващ семейството си. Той решава да пътува от Оклахома до Марсилия, за да види дъщеря си, която е в затвора за убийство.

Изгряващата звезда на израелското кино Надав Лапид се представи в Кан с филма си "Коляното на Ахед". Може ли изкуството да се бори срещу цензурата? Защитима ли е свободата на словото в страна, която е постоянно в състояние на война? Това са част от въпросите, които той поставя на обсъждане с филма си.

До края на третия ден от конкурсната програма филмът "Анет" на Леос Каракс, който откри кинофестивала, все още доминираше в прогнозите на водещите френски и чуждестранни критици, акредитирани в Кан, следван плътно от "Всичко мина добре" на Франсоа Озон.

Matt Damon greets fans and snaps some selfies on the red carpet for the Cannes premiere of #Stillwater. pic.twitter.com/fFpR0DqrcH