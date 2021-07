Снимките с филтри на инфлуенсърите - незаконни?

Инфлуенсърите в Норвегия скоро ще трябва да отбелязват всички снимки, които обработват преди да публикуват в социалните мрежи. Това предвижда нов законопроект, част от усилията на страната да се справи с нереалните стандарти за красота.

Когато поправката влезе в сила, всеки инфлуенсър, който печели пари от постовете си, ще бъде задължен по закон да обозначава ретушираните постове с марка, проектирана от правителството.

Нововъведенията ще засягат мерките и формите на тялото, както и вида на кожата.

