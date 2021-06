Октопод рисува картини в аквариум

Аквариум във Флорида разпространи видео с октопод, който рисува с пипалата си, съобщи ЮПИ, предава БТА.

Платното за картината е опаковано в найлоново фолио. Октоподът рисува по него, "асистиран" от човек.

Сесията по рисуване с октопода според аквариума е обогатяваща за него. Тя е планирана да съвпадне със седмицата на главоногите.

Аквариумът кани всички приятели на октоподите да споделят любими факти за тях. От участниците с лотария ще бъде изтеглен победител, който ще получи нарисуваната от октопода картина.

