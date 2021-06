Изобретиха устройство, което заключва устата и помага за отслабване

Новозеландски изобретатели създадоха устройство, което държи устата почти изцяло затворена със закрепени за зъбите магнити, за да приема използващият го минимално количество течна храна, предадоха БТА и АФП.

Коментарите към снимките в интернет са, че то прилича на инструмент за изтезание.

Устройството се монтира за кътниците от зъболекар. С него човек може да отваря челюстите си само 2 мм. Така използващият го може да говори и да диша спокойно, но не и да се храни изобилно, обясни Пол Брънтън от университета в Отаго.

"Това решение е неинвазивно, обратимо и икономично - увери той. - В сравнение с хирургическите операции е привлекателно. Няма никакви неблагоприятни последици."

Екипът е убеден, че изобретението "ще допринесе към борбата със световната епидемия от затлъстяване".

Седем жени, изпробвали приспособленето DentalSlim Diet Control две седмици, са отслабнали средно по 6,36 кг. Първоначално то им се е струвало неудобно, но след това е станало "поносимо".

Предвиден е начин челюстите да се освобождават за секунди в случай на паника или пристъп на повръщане. Изпробвалите го жени не са прибягнали до него.

Една от участвалите в експеримента жени признава, че е успяла да измами контролиращото захапката приспособление, като е яла разтопен шоколад.

A jaw-locking device is being touted as a weight-loss tool by New Zealand dentistry researchers in a paper accused of fat-shaming people who are obese, with critics slamming the device as “repulsive and dehumanising” pic.twitter.com/uKWcAjG5dE