Горила се роди в естествена среда в Габон от двама родители, родени в зоопаркове

Горилче се роди в естествена среда в Габон от майка и баща, родени в плен във Франция и Великобритания, съобщи АФП, като цитира информация на зоопарка "Бовал" във Франция.

"Това е изключителна новина, много важно събитие за опазването на този критично застрашен вид", каза Делфин Делор, директорка в зоопарка в Сен Енян, в централната част на Франция.

Майката Майомбе е родена във френския зоопарк, а бащата Джонго - в зоопарка в Порт Лим, Великобритания.

От фондация "Аспинал", която се грижи за връщането на горилите в естествената им среда в национален парк Плато Батеке в Габон, съобщиха, че бебето горила се е родило в нощта срещу 14 юни и изглежда здраво, предава БТА.

"Природата е брутална. Всичко може да се случи. Бебето е крехко, но засега майката Майомбе, която е на 13 години, държи бебето си отлично и го храни добре", каза Делор.

"Джонго (15 г.) се доближава много бавно. Виждаме го да докосва бебето на изображенията на камерите, които се задействат, когато животните се движат. Майката го допуска. Мъжките горили играят роля в развитието на наследниците си. Ставаме свидетели на оформянето на група, която ще бъде подсилена с въвеждането в парка на още една женска горила, родена в Англия", каза Делор.

Раждането на бебето бележи "вероятно по-добро бъдеще на вида", коментира Родолф Делор, президента на френския зоопарк и на асоциация "Бовал натюр", която участва в преместването на Майомбе в Габон през 2019 г.



Според асоциацията в природата са останали едва 150 хиляди до 250 хиляди екземпляра от вида Западна низинна горила. Около 800 екземпляра обитават зоопаркове по света.

