Непозната картина на Албрехт Дюрер е открита в църква в Германия

Новооткрита картина, за която се смята, че е дело на Албрехт Дюрер (1471-1528), предизвика огромен интерес в германския град Крайлсхайм, провинция Баден-Вюртемберг, предадоха БТА и ДПА.

Картината е нарисувана на гърба на олтара в лутеранската църква "Свети Йоан". Експертите предполагат, че германският ренесансов художник вероятно е нарисувал части от пано върху външната страна на олтара, който е отворен през по-голяма част от времето и вероятно затова картината е останала скрита.

Олтарът на църквата е направен около 1490 г. Според експертите той е дело на Михаел Волгемут, който е бил учител на Дюрер. На един от панелите е изобразен екзекутора на Йоан Кръстител, докато държи главата му. Познавачи на творчеството на Дюрер твърдят, че новооткритата творба много прилича на останалите картини на родения в баварския град Нюрнберг творец.



Огромни тълпи от хора се струпаха пред църквата в Крайлсхайм, за да видят непознатата творба на Албрехт Дюрер. Олтарът обаче ще остане затворен в следващите два до три месеца.

Historians are once again debating whether a painting in an altar at a German church is by Albrecht Dürer https://t.co/Q5MvM5nAw3