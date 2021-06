Филипинец спази семейна традиция, кръсти детето си HTML

Уеб разработчик с необичайно име от филипинския град Санта Мария е кръстил сина си на маркиращия език HyperText Markup Language (HTML) или Ейч Ти Ем Ел, съобщава англоезичният всекидневник "Инкуайърър", предава БТА.

Малкият Ейч Ти Ем Ел има обичайна фамилия за страната, която е била испанска колония - Паскуал.

Сали Райо Паскуал - майката на Ейч Ти Ем Ел споделя, че близките им са доволни от избора на име за момченцето, тъй като е спазена една необичайна традиция.

Бащата на бебето също е с нетрадиционно име - Макарони 85, а лелите на новороденото се наричат Спагети 88 и Искрено Ваша 88. Цифрите в имената им означават годината на раждане.

Началото на необичайната традиция поставя дядото на момченцето - Сесинандо. Той не харесва името си и решава да кръсти децата си по нестандартен начин.

Детето на една от лелите на Ейч Ти Ем Ел, Спагети 88, също носи чудато име - Сирене Пименто.

