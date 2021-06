Кейт няма търпение да види племенницата си Лилибет

Херцогинята на Кембридж Кейт каза, че няма търпение да види новородената си племенница Лилибет, дъщеря на Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и съпругата му Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски:, съобщи Ройтерс.

"Пожелавам й всичко най-хубаво, нямам търпение да я видя, тъй като все още не сме я виждали и се надяваме това да стане скоро", каза Кейт пред журналисти по време на посещение в училище заедно с първата дама на САЩ Джил Байдън, ко ято придружава съпруга си, президента на САЩ на срещата на върха на Г-7 във Великобритания.

Лилибет "Лили" Даяна Маунтбатън Уиндзор се роди преди седмица в болница "Котидж" в Санта Барбара, щата Калифорния. Тя носи името на бабата на баща си Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), - британската кралица Елизабет Втора и на покойната му майка принцеса Даяна.

Момиченцето се роди почти година и половина, след като Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и Меган обявиха намерението си да се оттеглят от ангажиментите си като високопоставени членове на британското кралско семейство, с което то изпадна в криза, уточни БТА.

Отношенията на херцозите на Съсекс с останалите членове на британското кралско семейство се влошиха още повече през март, когато в интервю за Опра Уинфри те обвиниха неназован роднина в расистки забележки и за това, че молбите на Меган за помощ, когато я спохождали мисли за самоубийство, били пренебрегвани.

